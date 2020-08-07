شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تتغزل فى خطيبها أحمد خالد صالح بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الفنانة هنادي مهنا، في خطيبها النجم أحمد خالد صالح، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي خلال قضاء العطلة الصيفية، حيث نشر الأخير صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على أحد الشواطئ، التقطتها خطيبته الفنانة هنادي مهنا معلقا عليها: "انتي قمري ونجومي"، فيما علقت عليه قائلة: "إيه حلاوتك دي".



احمد خالد صالح

كما التقط أحمد خالد صالح، صورة للفنانة هنادي مهنا نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين على المنصة الاجتماعية.



هنادي مهنا

على صعيد آخر، قالت الفنانة هنادى مهنا إنها استأنفت تصوير مسلسل "خيط حرير" حيث أوقف صناعه التصوير قبل شهر رمضان الماضى، وخرج من العرض فى الموسم؛ بسبب ضيق الوقت، وصعوبة الانتهاء منه، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ليتم تأجيله إلى العام المقبل.

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العمل من بطولة كل من الفنانة مى عز الدين ومحمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر التي تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل "زلزال" معتبرة أنه من أكثر المخرجين التي تحبهم على المستوى الشخصى وتقدم هنادى من خلال المسلسل شخصية جديدة ومفاجأة تقدمها لأول مرة كما أكدت في تصريحات خاصة.

وشاركت هنادى مهنا في موسم رمضان الماضى في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال كما انها شاركت في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا .

وكانت آخر مشاركات هنادى في السينما من خلال فيلم "بنات ثانوى" وقد حقق الفيلم ردود أفعال إيجابية للغاية فور طرحه بالسينمات، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ويشارك فى بطولته بجانب هنادى مهنا كلاً من جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن فى العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.