مايا دياب: أنا متت.. وقدّي بخوّف الموت

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن غضبها الشديد بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف أضرارًا جسيمة ووفيات عدة.
وأشارت مايا إلى أن ما حدث في العاصمة اللبنانية أشبه بالموت فكتبت في تغريدة لها عبر صفحتها بموقع “تويتر”: “أنا متت..آه هيدا هو الموت! كنّا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقدّي بخوّف الموت.. وفجأة كتشفت الموت،لبناني فقدَ بيروته،فقد قلبه ووجدانه وناسه الحلوة الطيبة الأبيّة،
وأضافت: “ما بقى تندهوا لبيروت تتقوم،راحت هالمرّة غير كل مرّة، قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم..لم أرَ حزناً مثله..”.
وكان انفجاراً قد وقع بعد ظهر أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت، أوقع أكثر من 100 شهيدًا وأكثر من 3000 جريحًا، بالاضافة الى العديد من المفقودين.
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