تامر حسني يوجّه رسالة إلى اللبنانيين: “ثقتي فيكم كبيرة”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف، وجّه النجم المصري تامر حسني رسالة إلى اللبنانيين عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام”.

وتوجه تامر حسني إلى الشعب اللبناني قائلًا: “لكل جمهوري الحبيب في لبنان وحتى غير جمهوري، ثقتي فيكم كبيرة جدًا وزي ما اتجمعتوا قبل كدا وعملنا أنجح الحفلات في بلدكم الظيم لبنان اتمنى تتجمعوا تاني وتعملوا مش حفلة كبيرة لا تعملوا حملة كبيرة حملة خيرية إنسانية كبيرة للتبرع بالدّم”.

وأضاف: “وللغير قادر ممكن يتبرع بأي مبالغ مادية حتى لو بسيطة لكل الأسر المتضررة”.

وكان تامر حسني قد أعرب عن عن تعاطفه وحزنه الشديد بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف أضرارًا جسيمة ووفيات عدة قائلًأ: “أسألكم الدعاء للبنان بسبب هذا الحادث القاسي.. وأسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب والدعاء والفاتحة على روح كل شهيد،، اللهم احفظ لبنان وكل البلاد العربية”.