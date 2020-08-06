تراند اليوم : مصطفي حجاج بيصبح علي جمهوره من علي اليخت – إتفرج

نشر الفنان مصطفى حجاج، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام” صورة جديدة له من إجازته الصيفية على متن يخت.

كتب حجاج على الصورة “صباح الخير”.

يذكر أن مصطفى حجاج غنى تتر مسلسل “خيانة عهد” والذي يحمل اسم “حاسب يا طيب”، والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، و‏توزيع موسيقى نادر حمدى.

وشهدت الأغنية نجاحا عقب طرحها، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية عبر فيسبوك.

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مسلسل “خيانة عهد” بطوله يسرا وعبير صبرى وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.