نصيحة أنو كابور للممثلين الشباب في بوليوود: لا تحاول أن تكون شاروخان أو سلمان خان أو هريثيك روشان

رنا صلاح الدين - لا خلاف على أن الممثل المخضرم انو كابور Annu Kapoor هو بلا شك واحد من أكثر الممثلين الموهوبين في سينما بوليوود، مؤخرًا ، احتفل الممثل ب 38 عامًا قضاها في صناعة السينما. وفي مقابلة مع بوابة إخبارية ، تحدث الممثل حول صراعاته ورحلته وانتصاراته في بوليوود.

قال الممثل إنه واجه الكثير من العقبات خلال رحلته في هذه الصناعة، وأضاف أنه بدأ في العمل بكشك الشاي إلى كشك الطعام المقلي ، قام بكل شيء حتى يستطيع الاستمرار.

وفقا له ، في الوقت الذي بدأ فيه العمل في صناعة السينما ، كان يعرف ما يعنيه النضال. كما يعتقد أنه لا توجد مساحة لديها الا ليواجه الحياة بكل قوة وضراوة، هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعملون بجد يمكنهم البقاء على قيد الحياة كل شيء. بحسب قوله

كما تحدث الممثل المخضرم كيف يحلم الممثلون الشباب بصنع الشهرة السينمائية، ويصابون بخيبة أمل عندما يفشلون في القيام بذلك. وذكر أنه رغم من أنه تجاوز الصراعات الأولية في حياته ، فإنه لا يزال يعتبر نفسه في حالى كفاح . كما نصح جميع الممثلين الشباب بعدم محاولة أن يصبحوا شاروخان أو سلمان خان أو هريثيك روشان .

وبتفصيل أكثر ، أضاف أن التاريخ أثبت أن الحيوانات المستنسخة تصبح كالمهرجين. ووفقًا له ، كل فرد يجب أن يكون فريد ، وأضاف أنه حتى لو كان المرء موهوبًا فلن يفيده ذلك إذا لم يعجب الجمهور.