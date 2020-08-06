الفنانة جنات تنشر أول صورة لمولودتها الجديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - وضعت الفنانة المغربية جنات مولودتها الثانية، من زوجها من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، مساء الأربعاء 5 أغسطس، وأطلقت على مولودتها الثانية اسم "جوليا".

الفنانة المغربية نشرت صورة لها من غرفة العمليات، بينما ظهر زوجها وهو يحمل مولودتهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

جنات أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "ربنا رزقنا ببنتنا التانيه جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر شكرا للدكتور شريف باشا سيف".

وقد ظهرت مجموعة صور لغرفة المولودة بالمستشفى، والتي زينت بالبالونات الملونة.

جنات

وكانت الفنانة المغربية جنات قد كشفت مؤخرا عن حملها في مولودها الثاني، من زوجها المحامي المصري محمد عثمان.

Advertisements

جنات

جنات نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي مستلقية على ظهر مركب، وكانت ترتدي بفستان أبيض بسيط كشف عن بروز بطنها بشكل كبير.

الفنانة المغربية ظهرت في الصورة وهي تضع يدها على بطنها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير”.

جنات

يذكر أن الفنانة المغربية جنات متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان، ورزقت منه بمولودتها الأولي يوم 3 مايو 2019، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.

جنات