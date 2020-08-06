ماجي بوغصن تهاجم المسئولين بعد تفجير بيروت

رنا صلاح الدين - شنت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، هجومًا حادًا على المسئولين عن حادث انفجار بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء ٤ أغسطس.

ماجي قالت، في تسجيل صوتي لها لإذاعة بوديو الإلكترونية: "نحن نمر بأسوأ مرة بحياتنا خسرنا كل شيء وخسرنا مستقبلنا، وراح نخسر مستقبل أولادنا، صحتنا وحياتنا ويومياتنا، البلد منهار اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، بيروت انهزت واحترقت، مرت بأسوأ ظرف".

ماجي بو غصن

وأضافت: "الله يرحم الشهداء ويصبر أهلهم وتشفي كل المصابين وكل اللي بيحبوهم ويبحثوا عنه يجدوهم ويكونوا بصحة جيدة، والله لا يسامح من كان السبب، الله لا يسامح المهملين والمسئولين عن كل الظروف السيئة التي نمر فيها عن كل الدمار والموت وكل شيء حولنا، إحنا صحيح مجروحين قلب بيروت مجروح ولكن بيروت ما بتموت، راح نكمل وراح نكمل بالبلد وإنتوا اللي راح تفلوا، الله لا يسامح كل من كان السبب حسبي الله ونعم الوكيل".

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.