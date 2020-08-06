جنات ترزق بطفلتها الثانية وهذا اسمها

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة المغربية جنّات، على حسابها الخاص في “إنستغرام” إنجابها طفلتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم “جوليا”، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى “جنات” من زوجها محمد عثمان نعمان في أيار (مايو) 2019.

وكانت جنّات قد احتفلت بزفافها إلى محمد عثمان بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر.

يذكر أن المطربة جنّات كشفت أن الأمومة لم تغيّر كثيراً في حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلّقة بوالدها رغم انشغاله في العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة. وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: “حتى الآن أشعر أنها أختي.. والأمومة لم تغير فيّ كثيراً لأن أمي هي التي قامت بالواجب، ربنا يدّيها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوي دلوقتي.. وكمان مش متعلقة بيا زي ماما.. هي متعلقة بماما أكثر ووالدها.. أنا آخر حد.. بتحبني وكل حاجة بس مش زي باباها وماما.. البنت دايماً حنونة أكتر مع الأب.. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير.. ومتعلقة بيه فعلاً، سر غريب.. ساعات بغير لأني بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر ولكن بفرح بالعلاقة دي”.