تراند اليوم : فنانة شهيرة تطلب بن سلمان بالحضور فورا وتتحدث عن الحثالة ودولة الكلاب

ناشدت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الشخصي في "تويتر" بتغريدة الأمير محمد بن سلمان التدخل لإنقاذ لبنان، عقب الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وقالت مايا في تغريدتها: أريد رجلاً واحداً، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة".

وعلقت الفنانة اللبنانية على انفجار المرفأ المأساوي في تغريدة سابقة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض، دولة الكلاب والحيوانات الناطقة، دولة ليه أصلاً هيدي دولة، البكاء لا يكفي، بدنا ياكن جثث وبس جثث".

وأثارت مايا موجة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن الأمر شأن داخلي ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل خارجي، فيما أيد آخرون مناشدتها مشيرين إلى "الفساد" الذي طال البلد.

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وبين مؤيد ومعارض لتغريدة مايا دياب، اتفق الجميع على أن ما حدث هو مأساة وأعربوا عن تضامنهم مع ذوي ضحايا الانفجار ومع لبنان.







