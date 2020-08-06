فيديو..أحمد جمال يحصد أكثر من 700 ألف مشاهدة لـ "من غير مجاملة"

سجل الفنان أحمد جمال، بأغنيته الجديدة "من غير مجاملة"، أكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك بعد مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أحمد جمال، توزيع:محمد شفيق، ويقول مطلعها"من غير مجامله دى شبه كامله وبجد عامله زى الخيال نسيتنى اسمى وبشكل رسمى سلمت قلبى من غير فصال ضحكتهاتخبل وبجد تهبل من نظره منها يالا السلام".
يذكر ان جمال قد طرح مؤخراً أغنيته "جيل بطل"، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:حسن كمال محمود، ألحان:محمد عبد العزيز، توزيع:إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
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