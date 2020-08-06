حماقي يسجل أكثر من 450 ألف مشاهدة بأغنيته "هو ده حبيبي"

حقق الفنان محمد حماقي بأغنيته الصيفية الجديدة"هو ده حبيبي"، أكثر من 450 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألاحن:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب، مكس وماستر:تميم.
تعتبر الأغنية هي أول تعاون موسيقي غنائي بين حماقي والموزع الموسيقي العالمي ريهاب، حيث سبقتعاونه معه من خلال حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وقام بإعادة توزيعثلاث من أغنيات حماقي وهم"قدام الناس، أجمل يوم، ياستار"، وحصلت على تفاعل جماهيري كبير من حضور الحفل.
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يذكر ان آخر إصدارات حماقي الغناية كانت من خلال أغنية "تعرف بحبك ليه" التي تم طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات المحمول الكبرى، وسجلت أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:تامر علي، توزيع:تميم.
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