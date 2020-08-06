تكليف محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة المزيد

كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسيخلف ولد بلال، في هذا المنصب إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الذي قدم استقالة حكومته، في وقت سابق اليوم.

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن الرئيس الغزواني استقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، محمد ولد بلال، وكلفه بتنسيق العمل الحكومي.

ويأتي هذا التغيير الحكومي، في ظل جدل سياسي حول نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتوقعات الإطاحة بالوزراء المشتبه في علاقتهم بالملفات المطروحة في التحقيق.

ويرى مراقبون أن حكومة ولد الشيخ سيديا أخفقت في تحقيق الهدف الذي اختيرت على أساسه وهو الكفاءة وخبرة التكنوقراط، الأمر الذي عجّل في قرار التخلص منها.