محمد عساف وسيف نبيل في حفل واحد في هذا الموعد

بعدما كشفنا عن اطلاق السيد ماهر خوخجي، صاحب شركة Spotlight، تطبيقاً خاصاً بالشركة يحمل عنوان SpotlightLive، يفتتح كل من الفنانين محمد عساف وسيف نبيل الحفلات المباشرة عبر التطبيق الذي يتضمن live concert & live streaming في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

الحفلة ستقام يوم الخميس في 20 آب/أغسطس الحالي في دبي أوبرا.

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ويأتي اطلاق هذا التطبيق عبر الانترنت مع انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على قطاع الترفيه وخاصة الحفلات والمهرجانات وفي ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المنزلي، حيث سيتسنى للجمهور مشاهدة نجمهم المفضل بحفلات مباشرة من تنظيم “سبوت لايت” من منازلهم اينما وجدوا في العالم.

وكما أصبح معروفاً، بإمكان كل شخص في ان يحمّل التطبيق بمبلغ 6 دولار اميركي، ليتابع جميع الحفلات.

وكان “خوخجي” قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على انستغرام: “أنا فخور بأن أعلن أنني سأطلق تطبيق SpotlightLive. هذا التطبيق، سوف يكون أداة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم ليتاح لهم الفرصة في مشاهدة الحفلات التي تنظمها “سبوت لايت” مباشرة. يمكنك تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية الخاصة بكم وتبادل تجربة جميلة من خلال حفلاتنا أينما كنتم في أي بلد. نأمل في تحميل التطبيق ودعم حلمي @Spotlight.rs”.