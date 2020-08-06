قناع كايت مدلتون ليس لمجرد الموضة

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اختارت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون قناعا يعود ريعه الى دعم القطاع الطبي في بريطانيا. القناع من علامة Amaia مزين بالورود الصغيرة بألوان الربيع أطلت به مديلتون منذ بدء القيام بمهامها في يوليو الماضي بعد شهور من العزل.

واختارت ميدلتون قناعاً قطنياً تزينه الأزهار الصغيرة من علامة Amaia، وهو قناع قابل للغسل والاستعمال المتكرر يبلغ سعره 15 جنيهاً إسترلينياً . هو يتوفر بقياسين: قياس خاص بالأطفال وآخر خاص بالبالغين. كما رأيناها ترتدي قفازات واقية لليدين أيضاً. ويتم التبرع بما مجموعه 30% من عائدات مبيعات هذه الأقنعة إلى صندوق مؤسسة NHS Charities في المملكة المتحدة.

كما شاركت دوقة كامبريدج بمبادرة Baby Basics بعد أن أقنعت 19 من علامات بيع مستلزمات الأطفال الموجودة في المملكة المتحدة بتقديم أكثر من 10 آلاف قطعة متنوعة من مستلزمات الأطفال لحوالي 40 من بنوك الأطفال في بريطانيا. وتقوم هذه البنوك عادة بتوزيع هذه المستلزمات على جمعيات خيرية تدعم عائلات محتاجة من خلال تقديم مساعدات لهم في مجال تربية أولادهم.