إصابة زوج نانسي عجرم في عيادته

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كشف مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، جيجي لامارا، عن تضرّر العيادة الخاصة بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، معلناً أن الأخير أصيب في ظهره ورأسه بسبب شظايا الزجاج التي خلّفها انفجار بيروت الضخم، إلا أنه بخير. وأضاف في حديث لبرنامج "ET بالعربي": "كلن بخير. وبالنسبة لنانسي الحمدلله موجودة ببيتها بعيدة عن الانفجار بس برضو شي بخوّف".

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