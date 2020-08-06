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دومينيك تروى تفاصيل نجاتها وابنتها من الموت فى تفجيرات بيروت.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حورانى عن تفاصيل نجاتها وابنتها ديلارا، بأعجوبة من تفجيرات بيروت التى حطمت منزلها بالكامل، حيث طارت نوافذ المنزل على الأسرة وتحطم كل الزجاج وتطايرت شظاياه فى كل مكان، والتقطت دومينيك مجموعة كبيرة من الصور، إضافة إلى مقطع فيديو لتوضح حجم الخسائر وحالة الفزع التى عاشتها وابنتها فى ذلك اليوم.

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وأوضحت دومينيك، فى مقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، أن ابنتها الصغيرة كانت نائمة على السرير بالقرب من النافذة وأنها قبل الانفجار بدقائق كانت قد طالبتها بالانتقال للنوم فى مكان آخر، وما إن انتقلت الطفلة من مكانها حتى حدث الانفجار وسقطت النافذة على السرير، قائلة وهى تبكى: "وكأن قلبى كان حاسس لو كانت فى غرفتها شو كان بيحصل.. وديلارا وقعت الانفجار جرت وصرخت.. الله كتبلنا عمر جديد".

فيما كتبت بتعليقها على الفيديو، "أنا وبنتى بخير لكن مشاهد بيتى لا تشير إنو حدا طلع من البيت من بين الأحياء.. نجونا بأعجوبة الحمد الله"، كما كتبت دومينيك، فى تعليقها على الصور، "أنا لا أزال مصدومًا وصدمة.. كيف استطعنا البقاء على قيد الحياة.. هذا أنا وابنتى وجميع اللبنانيين بشكل عام.. ملاحظة: كانت ابنتى تنام على السرير الأبيض وأنا على السرير الأحمر عند وقوع الحادث.. خالص تعازى لكل الذين فقدوا أعزائنا فى هذا الحادث المأساوى".

وتابعت دومينيك فى تعبيرها عن صدمتها، وقالت: "معقول طلع فينا قنبلة نووية؟.. بعدنى تحت تأثير الصدمة كيف طلعنا من هون عايشين أنا وبنتى.. انكتبلنا عمر جديد.. تعزية خاصة لكل اللبنانيين وكل من فقد غالى فى هذه المأساة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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