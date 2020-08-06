متابعة بتجــــــــــرد: أعرب عدد كبير من نجوم الفن في العالم عن تضامنهم مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي ضرب يوم أوّل أمس الثلاثاء العاصمة بيروت، وتسبب بدمار كبير وخلف عدداً من القتلى والمصابين والمفقودين.
عبّرت ناعومي كامبل عن حزنها معلقة عبر حسابها على إنستغرام: “أفكاري، صلواتي وحبي مع شعب لبنان وعائلاته”، ونشرت صوراً لها من وسط بيروت وأكّدت أنها ستبقى تتذكّر بيروت هكذا.
وعلق المغني الكولومبي “مالوما” على النكبة التي أصابت الشعب اللبناني، وعلق عبر خاصية الستوري ف حسابه على إنستغرام منشوراً دعا فيه الجميع للصلاة من أجل بيروت.
وعلقت الممثلة الأمريكية شارون ستون على انفجار مرفأ بيروت عبر حسابها على تويتر، مشبهة الحادثة المأساوية في لبنان بتفجيرات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أطاحت ببرجي مركز التجارة العالمي بنيويورك في 2001.
ومن خلال مجموعة صور عبر خاصية الستوري على إنستغرام، عبرت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد عن أسفها لما يحدث في لبنان على مختلف الأصعدة، اقتصادياً سياسياً واجتماعياً.
كانت هذه تفاصيل خبر منهم بيلا حديد وناعومي كامبل.. مشاهير العالم يتضامنون مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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