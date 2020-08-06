أقوى مشاهد انفجارات أفلام هوليوود.. "طيف" الأضخم في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاهد العالم بأكمله، الثلاثاء، مشهدًا لواحد من أكبر الانفجارات في العالم، على أرض لبنان، وهو انفجار مرفأ بيروت، هذا المشهد الذي ذكر البعض بانفجارات أفلام هوليوود لصعوبة تصديقه وهول أضراره.

في حين يظن البعض أن أفلام هوليوود تبالغ في تصوير مشاهد الأكشن، نجد أن الواقع قد يفاجئنا في كثير من الأحيان بمشاهد مروعة تفوق الخيال.

موقع "سكرين كراش" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أقوى مشاهد الانفجارات في أفلام هوليوود.



1- Spectre (طيف)





يتناول الفيلم مغامرة جديدة للعميل جيمس بوند برفقة الطبيبة مادلين سوان.

حقق مشهد انفجار مبنى بلوفيلد رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ فاز بأضخم انفجار سينمائي في التاريخ، ووصلت تكلفة المشهد 48 مليون دولار.



2- Apocalypse Now (أبوكاليبس ناو)





واحد من أشهر الأفلام الحربية التي تناولت حرب فيتنام، وهو من إخراج فرانسيس فورد كوبولا، ويتتبع رحلة كابتن ويلارد التي يرسل في مهمة للبحث عن الكولونيل المجنون كيرتز.

تسبب مشهد انفجار جسر دو لانج في ارتفاع ميزانية الفيلم من 14 إلى 31 مليون دولار.



3- The Dark Knight Rises (نهوض فارس الظلام)





شهدت ثلاثية أفلام "باتمان" للمخرج كريستوفر نولان، أكثر من انفجار، منها انفجار مستشفى جوثام للطوارئ، ولكن يظل أبرزها مشهد انفجار استاد كرة القدم الأمريكية في الجزء الثالث على يد الشرير "باين"، الذي قام بدوره الممثل توم هاردي.



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4- Mad Max: Fury Road (ماد ماكس: فيوري رود)





حقق فيلم "ماد ماكس" شعبية كبيرة لدى الجمهور، كما لاقى إشارة نقدية بفوزه بعدد كبير من الجوائز السينمائية بفضل مشاهد الأكشن المتقنة التي جسدها الفيلم، أبرزها انفجار الخزان.

تدور أحداث الفيلم بعد انهيار الحضارة الإنسانية، حيث يتتبع ثورة امرأة ضد حاكم طاغي.



5- Terminator 2: Judgement (ترمينيتور 2)





يتناول الفيلم رجل آلي يسعى لحماية سارة كونور من رجل آلي يخطط لقتل ابنها المراهق.

حقق مشهد انفجار القنبلة النووية في أحد أحلام سارة كونور صدمة للجمهور بسبب شدة إتقانه، ولا عجب إذ تم تخصيص مبلغ 17 مليون دولار من ميزانية الفيلم للمؤثرات البصرية.



6- Speed (السرعة)





فيلم أكشن للنجم كيانو ريفز والنجمة ساندرا بولوك، يدور حول امرأة تقود باص مفخخ وتحاول إبعاده عن المدينة قبل أن يتسبب في كارثة.

