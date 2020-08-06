رافايل نادال يغيب عن بطولة أميركا المفتوحة في التنس

متابعة بتجـــــــــرد: سيغيب رافايل نادال عن بطولة أميركا المفتوحة في التنس لعام 2020 الجاري. وبحسب ما قاله اللاعب فإن لديه تحفظات بشأن السفر إلى الولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس كورونا وانضم إلى الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً التي قررت الغياب عن البطولة بسبب الجائحة. وغرّد رافايل نادال عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بعد تفكير طويل قررت عدم اللعب في أميركا المفتوحة هذا العام الوضع معقد جداً حول العالم وحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في ازدياد ويبدو أننا لم نسيطر على الوضع بعد”.

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