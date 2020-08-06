متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان ومقدم البرامج الليناني عادل كرم على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً مؤلمة من منزله التقطت على إثر الانفجار الكبير الذي عصف بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وظهر في الصور وهو يجلس ويتنقل بين حطام شقته الواقعة في أحد الأبنية المطلة على المرفأ. وبدا أن خسائر كبيرة لحقت بالمكان. وعبر الفنان عن حزنه الشديد من خلال التعليق: “يا ضيعان العمر والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى”.
وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين عبروا عن تعاطفهم معه.
ويشار إلى أن منازل عدد آخر من نجوم لبنان تعرضت للضرر البالغ بسبب قربها من مكان التفجير. ومنهم الفنانات هيفاء وهبي وإليسا ووعد ونادين نسيب نجيم التي تعرضت للإصابة. كما أصيبت المصممة داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش وهو ما ظهر من خلال مقطع مصور سجل لها أثناء تلقيها الاسعافات حيث بدت بملابس مغطاة بالدماء. وأعرب الكثير من النجوم عن غضبهم تجاه السلطات في لبنان مشيرين إلى أن سبب ما حدث هو الاهمال والفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – عادل كرم أمام حطام منزله: “يا ضيعان العمر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.