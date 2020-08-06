بالصور – عادل كرم أمام حطام منزله: “يا ضيعان العمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان ومقدم البرامج الليناني عادل كرم على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً مؤلمة من منزله التقطت على إثر الانفجار الكبير الذي عصف بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وظهر في الصور وهو يجلس ويتنقل بين حطام شقته الواقعة في أحد الأبنية المطلة على المرفأ. وبدا أن خسائر كبيرة لحقت بالمكان. وعبر الفنان عن حزنه الشديد من خلال التعليق: “يا ضيعان العمر والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى”.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين عبروا عن تعاطفهم معه.

ويشار إلى أن منازل عدد آخر من نجوم لبنان تعرضت للضرر البالغ بسبب قربها من مكان التفجير. ومنهم الفنانات هيفاء وهبي وإليسا ووعد ونادين نسيب نجيم التي تعرضت للإصابة. كما أصيبت المصممة داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش وهو ما ظهر من خلال مقطع مصور سجل لها أثناء تلقيها الاسعافات حيث بدت بملابس مغطاة بالدماء. وأعرب الكثير من النجوم عن غضبهم تجاه السلطات في لبنان مشيرين إلى أن سبب ما حدث هو الاهمال والفساد.