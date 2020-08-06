مطاوع عويس.. أشهر مخبر وكومبارس في السينما.. تعرف على صاحب الـ1000 فيلم بالصور

رنا صلاح الدين - قد تراهم دائما على الشاشة ولكنك لا تعرف أسمائهم، فهناك عدد من الكومبارسات في السينما المصرية نجحوا بشكل كبير في لفت الأنظار إليهم وحفر صورتهم في الأذهان.

مطاوع عويس

الفنان مطاوع عويس واحد من أهم كومبارسات السينما المصرية ولد في علم 1929، وبدأ في الأربعينات في المشاركة في عدد من الأدوار الهامة، والأفلام التي شكلت علامة في السينما.

مطاوع عويس

الفنان المصري اشتهر بتقديم دور المخبر، وظل يقدم هذا الدور بمختلف الطرق طوال سنوات عديدة، كما قدم عدد من الأدوار الأخرى.

بلغت مسيرة مطاوع عويس 60 عاما جسد فيها مختلف الشخصيات متميزا في الدور الشعبي ما بين شخصية ابن البلد أو تاجر خضار وفاكهة أو فتوة أو رجل صعيدي.

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مطاوع عويس

مطاوع عويس

ومن أشهر أفلامه: ‹صراع في الميناء، سلطان، حماتي ملاك، الرجل الذي فقد ظله، الرصاصة لاتزال في جيبي، و‹زقاق المدق› و‹عفريت سمارة›، و‹إسماعيل يس في الأسطول›، و‹لحن الوفاء›، و‹طاقية الإخفاء› وغيرها.

مطاوع عويس

كما أدى شخصية المخبر بشكل لافت في فيلم “بطل من ورق” مع النجم الراحل ممدوح عبد العليم وأحمد بدير.

توفى مطاوع عويس في عام 2015، عن عمر 86 عاما، وبعدما قدم مسيرة فنية هامة.