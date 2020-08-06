شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للنجمة كيتى بيرى بالكمامة قبل أيام من موعد ولادتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على النجمة العالمية كاتي بيرى في أحدث ظهور لها في الأيام الأخيرة من حملها، أثناء تجولها في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا.



أحدث ظهور للنجمة كيتي بيرى بالكمامة قبل أيام من موعد ولادتها (1)

ونشرت صحيفة "ذان صن" عددا من الصور للنجمة العالمية كاتي بيرى، خلال توجهها إلى التسوق بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أيام من موعد ولادتها، وذلك بعدما سافرت من لوس أنجلوس إلى مسقط رأسها لتكون مع العائلة حيث من المقرر أن تلد هذا الشهر.



أحدث ظهور للنجمة كيتي بيرى بالكمامة قبل أيام من موعد ولادتها (2)

وارتدت كيتي بيري فستانا أرجواني حتى الركبة، يوم الإثنين، مرتدية كمامة وتمسك إحدى المجلات وهاتفها الذكي، كما ارتدت نظارة شمسية بجانب الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



أحدث ظهور للنجمة كيتي بيرى بالكمامة قبل أيام من موعد ولادتها (3)

وتحدثت النجمة العالمية كيتي بيرى عن ألبومها الجديد "SMILE"، الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، حيث أكدت كيتي البالغة من العمر 35 عاما قائلة "ألبومى الجديد ملىء بالأمل والمرونة والفرح ورحلتى الخاصة للجحيم أيضا".

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أحدث ظهور للنجمة كيتي بيرى بالكمامة قبل أيام من موعد ولادتها (4)

بينما كشفت عن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتي الآن بالألبوم الجديد ، حيث أكدت أن أغنية " Smile" هي الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها والتي تسمى" What Makes a Woman " ، وذلك حسب موقع " بيلبورد " الشهير ، وأشارت كاتي أن هذه الأغنية رائعة عن مدى تنوع النساء وقابليتهن للتكيف.

يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضى أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار ، حيث استطاعت كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم أن توفق بين هذه الفترة الصعبة "فترة الحمل" وتقديمها أعمال فنية مميزة و تستكمل تنفيذ البومها الجديد و كأن كاتي بيري ترفع شعار أنها قادرة علي القيام بكل الأدوار في نفس الوقت.



أحدث ظهور للنجمة كيتي بيرى بالكمامة قبل أيام من موعد ولادتها (5)