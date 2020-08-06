شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يرزق بابنته الثانية "قسمت".. ويعلق: أبو البنات لازم يدلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان محمد إمام، بمولوده جديدة، وأطلق عليها اسم قسمت، والتي تعد الطفلة الثانية بعد طفلته الأولى خديجة، وسط التهانى من قبل جمهوره على السوشيال ميديا.

وكتب إمام، عبر حسابه بموقع تويتر:" وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ "عمري ماكنت اتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة.. يلا دلعوها بقى .. و دلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع .. ربنا يحفظ جميع أطفالنا".



محمد إمام تويتر

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

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"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.