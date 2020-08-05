أمل عرفة تعلن الإثنين مرضها بكورونا.. والأربعاء: “لا إصابة”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مضي حوالى 24 ساعة على إعلانها إصابتها بفيروس كورونا، أكدت الفنانة السورية أمل عرفة عدم إصابتها بهذا الفيروس، وذلك بناءً على تشخيص 5 أطباء.

وقالت أمل في منشور عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “طلعت نتيجة المسحة اللي عملتا اليوم. النتيجة سلبية ألف الحمد لله”.

وأضافت: “الأطباء اللي شخصو حالتي انها كورونا معاهون كلللل الحق… جميع الأعراض اللي عشتا كانت مطابقة لأعراض الكورونا نفسا”.

وأردفت بالقول: “هالمرة إجت سليمة، الله يجيرنا من اللي جايه والشكرررررر الكبيرررررر لكل اللي اهتمو وسألو… بس رجاءً خدو الأمر جدياً”.

وأشارت عرفة إلى أنها نشرت خبر إصابتها بهدف التوعية: “الأكيددددد إني نشرت خبر تشخيص المرض كمان لكسر حد الخوف والخجل. أي مصاب يعلن ويحكي ولا يخاف هيك منحمي بعض أكتر حياتي مهمة ؟ وحياتك كمان مهمة”.

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وكانت عرفة قالت إنها أصيبت بفيروس كورونا يوم الإثنين بقولها: “خمس أطباء لحد الآن أكدو إصابتي (بكوروناية بنت حلال) … وبما اني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي”.

وأضافت: “ررغم انو الألم كااااافر أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير”.

وختمت: “شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفايروس من الوصول إلى الرئة. وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان# كورونا-أنا قوية”.