رسالة غامضة من زينة تحيّر جمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، صورة جديدة لها، وعلّقت عليها برسالة حيرّت جمهورها حيث كتبت: “على قدر الصبر يأتي الجبر”، وفور نشر تلك الصورة انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن تمنّوا لها جبر خاطرها في ما تتمناه، متسائلين عمّا أصابها، لكن زينة لم تعلّق على أي سؤال من الجمهور.

من ناحية أخرى، كانت زينة قد هنّأت الفنان تامر حسني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كذلك عايدت جمهورها بهذه المناسبة السعيدة، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين تامر طوال مشوارهما الفني على مدار السنوات الماضية.

واحتفت زينة بالنجاح الذي حققته من خلال مشاركتها تامر حسني في بطولة العديد من أفلامه، وكتبت في تعليقها على الفيديو: “كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب “تامر حسني”.. وربنا ما يحرمني منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللي ما يتعوضش”، فيما ردّ تامر حسني عليها في التعليقات، قائلاً “وأنتي طيّبة يا أغلى زيكا ويخلّيلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه”.