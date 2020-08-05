رامي عياش معلقا على إصابة زوجته بعد انفجار بيروت: مصيبة غيرنا أكبر

رنا صلاح الدين - طمأن الفنان اللبناني رامي عياش جمهوره على زوجته داليدا عياش، و التى أصيبت نتيجة انفجار المرفأ في بيروت، مساء الثلاثاء ٤ أغسطس.

رامي عياش، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر : "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء.. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم إن شاء الله منوفيكم".

وأضاف: "جروحها توزعت بين جبينها وانفها أيديها وأرجيها.. ولكن الحمد لله على كل شي.. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح".

وتابع : "أطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

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واستطرد: "مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها.. الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا.. بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلص".

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وكان قد تم الإعلان عن جعل اليوم الأربعاء يوم حداد وطني ببيروت.

رامي عياش