الشرطة تداهم قصر أسطورة مانشستر يونايتد.. صور

رنا صلاح الدين - داهمت الشرطة الإنجليزية، قصر بول سكولز، أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إقامته حفلة منزلية غير قانونية، على الرغم من تحذيرات التباعد الاجتماعي على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

بول سكولز

صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكرت أن رجال شرطة مدينة أولدهام، توجهوا إلى قصر سكولز الفخم، الذي يبلغ سعره 3.5 مليون جنيه إسترليني، بعد أن استضاف حفل عيد ميلاد لنجله أرون.

بول سكولز

الصحيفة أفادت بأن سكولز، تجاوز التدابير الوقائية، بعد أن نظم حفلة عيد ميلاد نجله، ودعا عددا كبيرا من الحضور، ليتلقى مفاجأة بقدوم رجال الأمن، الذين تلقوا تبليغ أحد جيرانه.

بول سكولز

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شرطة مدينة أولدهام، أصدرت بيانا شرحت فيه العملية التي قاموا بها، جاء فيه: "وصلنا تبليغ بخصوص اختراق قواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا، ووفقا للقوانين، وضعنا المخالف في صورة الخطورة التي عرض المدعوين إليها".

بول سكولز

سكولز تعرض لانتقادات لاذعة، على ضوء الأرقام الهائلة التي تسجلها مدينة أولدهام، بعد أن أصبحت ثاني أكثر مدينة يضربها الوباء في إنجلترا.

يشار إلى أن بول سكولز صاحب الـ (4 عاما، يعد من أساطير مانشستر يونايتد ومن أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم.

بول سكولز

بول سكولز