كارمن سليمان تؤجل طرح عملها الجديد تضامنًا مع الشعب اللبناني

أعلنت الفنانة المصرية كارمن سليمان عن تأجيل طرح كليب أغنيتها الجديدة “لينا رقصة” وذلك تضامناً مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء.

وكتبت كارمن على انستغرام: “بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان الحبيب قررت تأجيل طرح كليب “لينا رقصة” تضامناً مع الشعب اللبناني ربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث”.

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وكان انفجاراً قد وقع بعد ظهر أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت، أوقع أكثر من 80 شهيداً وأكثر من 3000 جريحًا، بالاضافة الى العديد من المفقودين.

نذكر أن نقابة المهن التمثيلية كانت قد أصدرت بياناً حول الكارثة التي ضربت بيروت، وجاء في البيان: “تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا إنفجار بيروت الرهيب الذي وقع اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا الانفجار حفظ الله لبنان وشعبها”.

كما قامت مصر بإضاءة الاهرامات بالعلم اللبناني تضامنًا مع الشعب اللبناني.