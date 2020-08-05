Aug 05, 2020
طمأن الفنان الشامل مروان خوري الاصدقاء والجمهور والمحبين عليه بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى الى وقوع أكثر من 80 شهيدًا وأكثر من 3000 جريحًا والعديد من المفقودين.
وكتب مروان خوري: “انا بخير والعائلة بخير الحمدالله شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي ولكن للاسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفجار بيروت، مروان خوري: انا بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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