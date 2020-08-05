بعد انفجار بيروت، مروان خوري: انا بخير

طمأن الفنان الشامل مروان خوري الاصدقاء والجمهور والمحبين عليه بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى الى وقوع أكثر من 80 شهيدًا وأكثر من 3000 جريحًا والعديد من المفقودين.

وكتب مروان خوري: “انا بخير والعائلة بخير الحمدالله شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي ولكن للاسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم”.