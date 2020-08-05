خليل مرسي.. هاجم مسلسلات رمضان وحصل على الدكتوراه.. صور

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رنا صلاح الدين - هو فنان بدرجة دكتور، حيث احتل الفنان المصري الراحل خليل مرسي عدد من المناصب الهامة في المسرح، وقدم للجمهور أدوار مهمة من خلاله، وخاصة مع الفنان المصري محمد صبحي.
اسمه بالكامل خليل مرسى خليل سلطان، حاصل على بكالوريوس زراعة، لكنه لم يقف عند ذلك الحد حيث دفعه حبه للفن إلى حصوله على بكالوريوس فنون مسرحية، بالإضافة إلى استكماله الدراسات العليا.
خليل مرسي
حصل خليل مرسي على الدكتوراه وترأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر، وكان دائم الدعم لنقابة الممثلين.
لم يكن واحدا من نجوم الشباك ولكن له علامات يتذكرها الجمهور ومنها دوره في مسلسل ‹لن أعيش في جلباب أبي›، حيث قام بدور المعلم مرسي عدو الفنان نور الشريف.
خليل مرسي
وكان «مرسي» مولعًا بالمسرح حيث برع في تقديمه للأدوار المسرحية خاصة بجانب فرقة محمد صبحي، الذي قدم من خلالها عدد من أفضل أدواره المسرحية مثل «كارمن» و«سكة السلامة» و«لعبة الست›.
«التكريم في مصر لا يأتي إلا بعد رحيل الفنان في العادة، لكن حينما يأتي وهو مازال على قيد الحياة يصبح له مردود جميل في نفسه» .. قالها خليل مرسي أثناء تكريمه في الدورة الأولى من مهرجان المسرح التربوي.
خليل مرسي
كان له موقف من مسلسلات رمضان قبل وفاته، حيث قال إنها تهاجم الشرطة بصورة مبالغ فيها وهذا مرفوض.
رحل خليل مرسي عن عالمنا في 5 أغسطس عام 2014 بعد مشاكل كبيرة في القلب.
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