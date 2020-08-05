خديجة شنديل تحتفل بعيد ميلادها الـ37 بين أحضان الطبيعة.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التركية خديجة شنديل الشهيرة بـ«ديلا هانم» بعيد ميلادها في أجواء مبهجة بين أحضان الطبيعة بحضور زوجها، المنتج بوراك سايشار، وابنهما الوحيد «جان»، كما دعت للحفل عدد من أقرب أصدقائهما وأفراد أسرتها.

خديجة كانت حريصة على مشاركة محبيها أجواء الحفل، ونشرت صوراً من عيد الميلاد، ظهرت فيها بطلّة نمرية مثيرة، مسدلة شعرها الذهبي بشكل زادها أنوثة وجاذبية، وكان لافتاً قالب الكيك الأببض الأنيق والذي تم تزيينه بالورد، كما نشر عدد من حضور الحفل لقطات تجمعهم بالفنانة التي أكملت عامها الـ37، متمنيين لها عام جديد ملئ بالحب والسعادة والنجاح.

يُذكر أن الحياة الشخصية كانت وراء ابتعاد خديجة عن الشاشة لفترة، حيث احتفلت بزفافها على بوراك مايو 2015، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «جان» مايو 2017، وقد فضلت الفنانة التفرغ بعدها لفترة لحياتها الشخصية.

من ناحية أخرى، تجهز خديجة للعودة إلى عالم الدراما بمسلسل جديد بعنوان «عالم نظامي»، وتشارك في بطولته أمام بورا جولصوري، ليلى ليديا، وغيرهما، حيث كان مسلسل «لعبة القدر» آخر عمل قدمته خديجة، وقد شاركت في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز، وعُرض عام 2015.