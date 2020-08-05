شقيقة النجم المنتحر سوشانت سينغ راجبوت تتذكر ه بصور معًا

رنا صلاح الدين - تحتفل الهند هذه الأيام فيما يعرف "بعيد الأخوة" أو "راكشا باندان"، وبينما كانت الأمة بأكملها تحتفل بهذا المهرجان، شاركت بريانكا شقيقة النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت بعض الصور لها برفقة شقيقها كما ابدت افتقادها الكبير له.

كان قد تم العثور على سوشانت ميتًا في مقر إقامته في مومباي، وتقوم شرطة مومباي بالتحقيق في سبب هذه الخطوة الجذرية، وتتهم الكثير من الفنانين منهم النجمة ريا شاكربورتي.

شاركت بريانكا صور على حسابها الشخصي بموقع المدونات الصغيرة تويتر مع نجم MS Dhoni، أظهرت بعض الأوقات السعيدة، حيث شوهد الثنائي الشقيق مع كلبهما.

Advertisements

في التعليق، كتبت بريانكا عن مدى افتقادها لسوشانت والفراغ الذي خلقه رحيل في حياتهم، وذكرت بريانكا أيضًا أن الممثل البالغ من العمر 34 عامًا سيظل في القلب إلى الأبد، تقول "أفتقدك رفيقي بشدة؛ كتبت بريانكا: "ستكون دائمًا في قلبي، لا توجد كلمات تصف الفراغ".

للملاحظة، اتخذت قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت منعطفًا جديدًا بعد أن قدم والده بلاغ ضد ريا تشاكرابورتي متهما إياها بالتحريض على الانتحار. في غضون ذلك، بدأت شرطة ولاية بيهار التحقيق في القضية، بل وادعت أن ريا في عداد المفقودين. ردا على ادعاءاتهم، دحض محامي ريا ساتيش مانيشيند المزاعم وذكر أن الممثلة لم تكشف عن أي استدعاء من القضية.