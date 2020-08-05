هل تمت خطوبة النجمان رانبير كابور وعلياء بهات سرًا؟

رنا صلاح الدين - وفقًا للتقارير الأخيرة ، فإن أحدث شائعات بوليوود أن الثنائي علياء بهات ورانبير كابور كانا مرتبطان سراً.

لم يعد يخفي الممثلان علياء بهات ورانبير كابور علاقتهما، فمن خلال عدم مفارقتهما لعبضهما البعض، سواء في عروض الأفلام الترويجية أو حفل توزيع الجوائز إلى رحلتهما الجوية، حيث كان الزوجان يتصدران عناوين الأخبار.

بدأ كل شيء عندما تلقت علياء بهات أفضل ممثلة في فئة الإناث عن فيلمها الرازي في حفل توزيع جوائز الأفلام، في خطاب القبول، قالت بهات "الليلة ، إنه الحب، شكرًا لكم على جعل قلبي يبتسم، وأعلنت علياء، ذلك وهي تنظر إلى رانبير الخجول الذي كان حاضرا.

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وقال تقرير إن الثنائي مرتبطان سرا، ركع رانبير على ركبة واحدة في سانت موريتز في سويسرا وقام بخطبتها، رغم ذلك لم يعترفا بالزواج الوشيك.

إلى جانب مزاعم حول أنهما استضافا أيضًا حفلة للاحتفال بحفل الخطوبة، كما يقال أن الراحل ريشي كابور لعب دور كيوبيد، وفقًا للتقارير، لم تكن والدة رانبير نيتو سينغ سعيدة على الإطلاق بتلك العلاقة.

تقول بعض التقارير أيضًا: "رانبير هو الأول بين اصدقاء علياء الذي وافق عليه ماهيش بهات، وانت علياء واحدة من أقوى مصادر الدعم لنيتو كابور ورانبير كابور عندما توفي ريشي كابور هذا العام.