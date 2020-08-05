هنا شيحة تستغيث: عائلتي في لبنان.. مش مصدقة اللي بيحصل

عبرت الفنانة المصرية هنا شيحة عن قلقها على أفراد عائلتها المتواجدين حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، التي شهدت انفجارا ضخما، الثلاثاء، تسببت في تدمير عشرات المنازل وقتلى وجرحى.



وكتبت "هنا" عبر حسابها الرسمي على "أنستقرام" أن إحدى شقيقاتها الأربعة متواجدة في لبنان وكذلك أبناءها إلى جانب أفراد عائلتها الذين تحاول التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

وتابعت: "مش مصدقة اللي بيحصل ليه ولمصلحة مين".

وكان انفجارًا ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، وأسفر عن استشهاد 50 وإصابة 300 بحسب تصريحات وزير الصحة اللبناني.

وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عنه أضرار مادية فادحة فضًلا عن 30 قتيلا ونحو 2700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

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وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.