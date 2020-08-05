سقوط زجاج على رأس دومينيك حوراني جراء انفجار بيروت

تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني للدمار الكامل، جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.



وقالت دومينيك في رسالة لطمأنة جمهورها إنها نجت وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وأضافت قائلة: "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".

وكان انفجارًا ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، وأسفر عن استشهاد 50 وإصابة 300 بحسب تصريحات وزير الصحة اللبناني.

وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عنه أضرار مادية فادحة فضًلا عن 30 قتيلا ونحو 2700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

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وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.