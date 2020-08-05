"اللهم أحفظ لبنان".. تامر حسني يساند الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

شارك النجم الكبير تامر حسني، مأساة الشعب اللبناني في الانفجار الضخم الذي نشب في بيروت منذ ساعات. ووجه رسالة إلى الشعب اللبناني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا :"‏اسألكم الدعاء للبنان و شعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي...و اسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب و الدعاء و الفاتحه على روح كل شهيد اللهم إحفظ لبنان و كل البلاد العربية. عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا :"‏اسألكم الدعاء للبنان و شعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي...و اسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب و الدعاء و الفاتحه على روح كل شهيد اللهم إحفظ لبنان و كل البلاد العربية. يذكر أن وقع انفجار كبير ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة.

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