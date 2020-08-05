محمد سرور يحقق ارقامًا قياسية بـ " خليها على الله "

نجاحاً كبيراً حققه الكليب الجديد للفنان محمد سرور، والذي يحمل اسم " خليها على الله " بنسبة مشاهدة وصلت لحد النصف مليون ،وذلك بعد يومين من عرضه على موقع اليوتيوب والقنوات الفضائية . واختارت شركة لايف ستايلز ستديوز، الكليب لعرضه بموسم عيد الاضحى المبارك ، تماشيا مع اجواء الاغنية التي تدعو للبهجة والتفاؤل والاقبال على الحياة ، ورسم الابتسامة ، كأفضل دعوة للجمهور في ذلك الموسم .

كما أن للاجواء الراقصة والالوان المبهجة والصورة الاكثر سطوعاً ، واللقطات الخاطفة للاعين ، والتي برعت في تقديمها المخرجة بتول عرفة ، دوراً في نجاح الفيديو كليب ، وتفاعل الجمهور معه.

"خليها على الله " من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، واخراج : بتول عرفة. لعرضه بموسم عيد الاضحى المبارك ، تماشيا مع اجواء الاغنية التي تدعو للبهجة والتفاؤل والاقبال على الحياة ، ورسم الابتسامة ، كأفضل دعوة للجمهور في ذلك الموسم .كما أن للاجواء الراقصة والالوان المبهجة والصورة الاكثر سطوعاً ، واللقطات الخاطفة للاعين ، والتي برعت في تقديمها المخرجة بتول عرفة ، دوراً في نجاح الفيديو كليب ، وتفاعل الجمهور معه."خليها على الله " من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، واخراج : بتول عرفة.

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