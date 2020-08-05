ميريام فارس: تأثير الصدمة كبير.. يا ربي ترحم الشهداء

أعربت النجمة ميريام فارس عن صدمتها الكبيرة عقب انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر.

وصرحت ميريام فارس، قائلة: تأثير الصدمة بعده كتير كبير، يا ربي ترحم الشهداء الي سقطوا جراء الإنفجار وتصبر أهلهم،

وتشفي الجرحى، وتكون بعون الناس اللي تهدمت بيوتها .. عائلتي و أنا الحمدالله بخير .. المصيبة مأساوية على لبنان كله، وما إلنا غير الصلى لربنا يحمينا.

كما طالبت ميريام فارس من جمهورها التبرع بالدم، قائلة: الرجاء التبرع بجميع فئات

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الدم بجميع مستشفيات بيروت وجبل لبنان.

يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.