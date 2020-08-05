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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: اللهم احفظ لبنان وكل الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارين شديدين، وتحديدا فى مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة المئات، حيث يأتى ذلك قبل أيام من الحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.
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