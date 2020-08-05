شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: اللهم احفظ لبنان وكل الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسني تغريدة على حسابه بتويتر عبر فيها عن حزنه وأسفه لما حدث بلبنان الشقيق، إثر الانفجار الذى هز العاصمة بيروت وأوقع عددا كبيرا من الضحايا، وقال في تغريدته: "أسألكم الدعاء للبنان وشعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي.. واسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب والدعاء والفاتحة على روح كل شهيد.. اللهم احفظ لبنان وكل البلاد العربية".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارين شديدين، ‏وتحديدا فى مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل ‏وإصابة المئات، حيث يأتى ذلك قبل أيام من الحكم فى قضية اغتيال رئيس ‏الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.‏

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