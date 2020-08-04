بالصور- عمرو دياب ودينا الشربيني يدًا بيد في الساحل الشمالي

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Aug 04, 2020
يقضي النجم المصري عمرو دياب عطلة عيد الأضحى المبارك برفقة الممثلة دينا الشربيني في الساحل الشمالي، حيث ظهرا في صورٍ جديدة وهما يرتديان ملابس سوداء.
لاقت الصور تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، حيث عبّر جمهور عمرو ودينا عن حبه لهما.
آخر أعمال دياب أغنية “يا بلدنا يا حلوة” يحتفي فيها “الهضبة” بحضارة مصر و”جدعنة” ناسها. وبعد غياب عن الفيديو كليب، يطلّ عمرو دياب أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في “أم الدنيا”.
الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب. من أسوان مرورًا بالمنية ولقصر وأسيوط وصولاً إلى الشرقية وبور سعيد والقاهرة، رحلة جميلة ووجوه ولا أجمل!
“يا بلدنا يا حلوة” التي تجسّد تحيّة حب لمصر وأهلها، هي الأغنية الأولى من الألبوم المقبل لعمرو دياب والذي ستصدر جميع أغنياته ضمن صفحة ڤودافون على أنغامي.
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