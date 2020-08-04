تراند اليوم : فنان شهير: ليلى علوي منعتني من تأدية دور "حمدي الوزير" أمامها .. والسبب الذي أعلنته فاجأني

كشف فنان مصري ولاعب سابق أنه كان مرشحا لتأدية دور المتحرش في فيلم "قبضة الهلالي" الذي قام به الفنان حمدي الوزير وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

و كشف شريف عبد المنعم - نجم الأهلي الأسبق - أنه دخل إلى عالم السينما بالتزامن مع ممارسة كرة القدم.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي إنه شارك في دور ضابط شرطة ضمن فيلم "قبضة الهلالي" أمام الفنانة ليلى علوي.

وأضاف: كنت مرشحا لدور المتحرش الذي قام به الفنان حمدي الوزير لكن ليلى علوي اعترضت وأكدت أن ملامحي وسيمة ولا تصلح لتأدية هذا الدور وتفاجأت من رأيها وهكذا تم استبعادي والاستعانة بحمدي الوزير.