إصابة الفنان محمود حميدة.. صورة

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمود حميدة متابعيه بصورة له من حفيده احتفالاً بعيد الأضحى، معلقاً عليها: «عيدكم مبارك»، مثيراً قلق متابعيه بظهور لاصقة طبية وضعها النجم على ذراعه.

الصورة كشفت عن إصابة حميدة بآلام مبرحة في ذراعه، حيث أن اللاصقة الطبية التي وضعها النجم المصري، عادة ما يستخدمها الرياضيون ولاعبو كرة القدم في حال إصابتهم بشكل عنيف، حيث تمنى فانز النجم المصري ومتابعيه للفنان السلامة والشفاء، بينما تساءل أغلبهم عن سبب الإصابة، وهو ما لم يكشفه الفنان.

يُذكر أن محمود حميدة احتفل حديثاً بطرح فيلمه الجديد «الغسالة» تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ويشارك حميدة في بطولته أمام أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وغيرهم، وقد حرص النجم المصري على اصطحاب بناته وأحفاده في حفل العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم في سينما أمريكانا بلازا بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط أجواء من البهجة والفرح.

من ناحية أخرى، تألق النجم المصري محمود حميدة في مارثون دراما رمضان بمسلسل «لما كنا صغيرين» الذي شارك في بطولته أمام ريهام حجاج، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.