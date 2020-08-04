تفاصيل جديدة مثيرة في قضية انتحار النجم الهندي سوشانت سينج راجبوت

رنا صلاح الدين - في تصريح صادم أطلقه مفوض شرطة مومباي أرام بير سينغ في قضية سوشانت سينغ راجبوت حول بحثه على محرك البحث الشهير جوجل قبل وفاته، حيث قال إن الفنان الراحل سوشانت سينغ راجبوت بحث بجوجل بجملة بحث "موت غير مؤلم" قبل وفاته.

وذكر الموقع الإخباري أيضًا أن الشرطي قال في مؤتمر صحفي أن سوشانت كتب في جوجل أيضًا عن اسم مديرة أعماله ديشا ساليان مديرة المواهب المشهورة البالغة من العمر 28 عامًا التي انتحرت أيضا، علاوة على ذلك، أفادت التقرير أيضًا أن سوشانت بحث عن اسمه أيضًا وقراءة مقالات عن نفسه.

وبصرف النظر عن ذلك، كشف مفوض شرطة مومباي لـ ANI أيضًا أن سوشانت ورد أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب كان يتناول أيضًا الأدوية. علاوة على ذلك، وأكد الشرطي إن الظروف التي تسببت في وفاته لا تزال قيد التحقيق.

حول التحقيق، قال مفوض شرطة مومباي إن ريا تشاكرابورتي سجلت أفادتها مرتين وأنه لا يمكنهم التعليق على مكانها، علاوة على ذلك، كشف مفوض شرطة مومباي أن فريق الطب الشرعي زار شقة سوشانت في 15 يونيو.

وكشف كذلك أنه تم جمع الأدلة بعد وفاة سوشانت، وأن جميع الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت، تم تسجيل أقوالهم. كما جرى أخذ أقوال 56 شخصا سجلوا أقوالهم في قضية سوشانت، منهم أديتيا تشوبرا، سانجاي ليلا بهنسالي، سانجانا سانغي، موكيش تشابرا، رومي جفري وغيرهم قدموا أقوالهم إلى شرطة مومباي.