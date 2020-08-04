أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلاد ابنتها الكبرى شام، وحرصت على تهنئتها بصورة مميزة نشرتها، وأرفقتها بتعليق مؤثر كشف قوة ارتباطها بها

أصالة كتبت معلقة على الصورة: «كل سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس.. ياأغلى منّ حالي عليّي»، وقد ردت عليها شام معلقة: «أحبك يا ابنتي،أمي، صديقتي المفضلة، وتوأم روحي»، حيث تلقت شام تهاني متابعي والدتها واصدقاء أصالة متمنيين لها عام جديد ملئ بالسعادة والنجاح، خاصة أنه الأول لها بعد احتفالها بخطبتها مؤخراً.

يُذكر أن أصالة كانت قد احتفلت الشهر الماضي بخطبة ابنتها شام إلى طبيب التجميل المصري معتز نصير في أجواء عائلية بمنزل النجمة السورية في القاهرة، وقد سبق وتزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، حيث ارتبط الثنائي بعلاقة حب منذ أن انتقلت أسرتها للاستقرار في مصر، وكانت في الثانية عشر من عمرها، حتى أن أصالة سبق ووصفت حبهما بالطفولي، إلا أنهما احتفلا بخطبتهما خلال دراستهما الجامعية، ثم انفصلا لمدة عام ونصف، ليعودا لبعضهما مرة أخرى عام 2014، وهو نفس العام الذي شهد احتفالهما بزفافهما في حفل اقيم بالقاهرة، إلا أنها اعلنت انفصالها عنه رسمياً عام 2018.

من ناحية أخرى، احتفلت أصالة حديثاً بطرح أغنية جديدة بعنوان «اتحبني»، كلمات االعالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.