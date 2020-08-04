إصابة الفنانة السورية أمل عرفة بفيروس كورونا.. شاهد

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة اصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تم تشخصيها بالعدوى من قبل 5 أطباء، مشددة على أنها كانت تتخذ كل التدابير الوقائية من الوباء.

أمل كتبت عبر منشور على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: «خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي ( بكوروناية بنت حلال)، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم إتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم انو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير».

وأضافت: «ملاحظة: الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك مافيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً، إنتبهوا ع الكبار بالعمر.. إنتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. إنتبهوا من الإستهتار».

وتابعت: «بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وإرجع كمل تصوير، إستمعتو كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس، وهي قناعتي قبل الكورونا»، كما شكرت كل الأطباء الذين على اتصال دائم بها لمتابعة حالتها.

من ناحية أخرى، تشارك أمل عرفة في بطولة المسلسل الجديد «شارع شيكاغو» أمام سلاف فواخرجي، عباس النوري، ، دريد لحام، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، وسيم الرحبي، نظلي الرواس، والعمل تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.‏