صور.. إيمي إسلام تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

خطفت الفنانة إيمي إسلام الأنظار، وذلك من خلال أحدث جلسة تصوير لها، والذي تتميز بسحر اللون البرتقالي. ونشرت إيمي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهرت من خلالها مرتدية تيشرتات كت باللون البرتقالي، والذي تناسق مع لون بشرتها. Advertisements ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة إيمي إسلام في بطولة مسلسل شارع 9، والمسلسل تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة كل من بطولة مسلسل، والمسلسل تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة كل من رانيا يوسف ، محمود عبدالمغني، هدى الإتربي، إيمي إسلام، عبير منير، أحمد الدمرداش، ياسر علي ماهر، أحمد وفيق، نيرمين الفقي، أحمد جمال سعيد، حسام فارس.

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