تراند اليوم : لوك جديد يغير ملامح منة عرفة – إتفرج

تتواصل الفنانة منة عرفة مع الجمهور من آن لآخر، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت منة صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلالها بإطلالة جديدة وملامح مختلفة، إذ صبغت شعرها باللون الأحمر، وكانت شفاهها ممتلئة بدرجة أكبر عما هو معهود عنها من الملامح الطفولية.

‎

يشار إلى أن منة عرفة، شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ليالينا 80″، مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.