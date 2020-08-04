شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يتعاون مع عمر كمال فى عمل فنى جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو جمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهما يعلنان تعاونهما مجددا في عمل فني خلال الفترة المقبلة.

وظهر في مقطع الفيديو حسن شاكوش مع عمر كمال، حيث قال الأول موجها حديثه إلى الجمهور :"وحشتونا جمهورنا الغالي.. انتظروا أرقى تراك في 2021"، فيما أضاف عمر كمال :"الصيف اللي جاي".

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يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعاون مع النجم أحمد سعد في ديتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.