شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ذا فويس كيدز أحمد السيسى يستعد لطرح أغنية وطنية بعنوان "جيش بلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الطفل أحمد السيسى، نجم ذا فويس كيدز من تصوير كليب أغنية وطنية جديدة تحمل اسم"جيش بلادى"، وهى من كلمات وألحان عمرو السيسى، وتوزيع عمر مصطفى، ومن إخراج أحمد حسنى، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح أحمد السيسى مؤخرا كليب "أحلامى بسيطة"، من إخراج هشام عبد العزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسى، وتوزيع وجدي الفاوي، وطرح "ماما"، من كلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامى، ومكس وماستر ماهر صلاح

يذكر أن أحمد السيسي، نجم ذا فويس كيدز شارك النجم الكبير تامر حسني من خلال كليب الله شاهد، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وشارك أيضًا مع على ربيع في مسلسله قبل الأخير"فكرة بمليون جنيه".