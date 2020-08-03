إليسا "صاحبة رأي".. الجرأة عنوان حملة تسويق الألبوم

تصدرت ملكة الإحساس إليسا مؤشر بحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد الترويج لألبومها الجديد بملصقات دعاية شديدة الجرأة.

ونشرت إليسا بعض الصور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، وظهرت في صورة مرتدية فستانا أسود وبشعر قصير وأعطت ظهرها للكاميرا، كما نشرت صورا أخرى مرتدية فستانا أبيض بينما كانت مستلقية على سرير.

لم تتوقف جرأة إليسا عند الصور، ولكن أرفقتها بتعليق يحمل تحديا إذ كتبت: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح.. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".





Advertisements

ونالت صور إليسا إعجاب فريق من متابعيها، بينما نالت أيضا هجوما من جانب فريق آخر.

ويتضمن الألبوم الجديد لملكة الإحساس 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية، هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا، والتي سبق وأدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 2019، ولاقت ترحيبا من الجمهور.

وكانت إليسا طرحت أغنية "صاحبة رأي "قبل طرح الألبوم كاملا ضمن خطة الترويج، وتخطى عدد مشاهدات الأغنية حاجز الـ3 ملايين حتى الآن.

يذكر أن أليسا أعلنت في أغسطس/آب 2019 أنها ستعتزل بعد طرح ألبوم "صاحبة رأي"، و قالت إنه سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.